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16:42, 23 июля 2023Бывший СССР

Названы сроки новой фазы наступления ВСУ

Рогов: новая фаза наступления ВСУ рассчитана на конец июля

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Новая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитана на конец июля и продлится до середины августа. Такие сроки в разговоре с РИА Новости назвал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, украинская сторона продолжает сосредотачивать силы на линии фронта, готовит резервы для новой фазы контрнаступления и проводит разминирование полей.

Он добавил, что ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта, форсируя Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, чтобы захватить Запорожскую АЭС.

Ранее военный аналитик Майкл Кларк заявил, что у Киева стало меньше возможностей для наступления из-за нехватки времени. Он отнес ухудшение погоды ближе к осени к рискам затянувшегося первого этапа. Эксперт допустил, что наступление будет успешным, но признал риск провала из-за осеннего слякотного сезона, который сделает наступление практически невозможным.

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    Сергей Истомин
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