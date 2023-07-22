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10:42, 22 июля 2023Мир

Невозможность контрнаступления Украины объяснили

CBS News: у Украины стало меньше возможностей для наступления из-за нехватки времени

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

У Украины стало меньше возможностей для наступления из-за нехватки времени, объяснили эксперты, опрошенные телеканалом CBS News.

У Киева «осталось всего несколько летних месяцев» для штурма российской линии укреплений, и это можно назвать одной из самых больших проблем для Украины, заявил Майкл Кларк, военный аналитик и бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований. По его словам, Украина находится на первом этапе контрнаступления, в котором военные должны были провести «разведку боем» с выявлением слабых мест, а на втором этапе в эти слабые места предполагалось ударить основными силами.

Кларк отнес неизбежное ухудшение погоды ближе к осени к значительным рискам затянувшегося этапа. При этом он допускает успех украинского наступления, но признает риск провала из-за осеннего слякотного сезона на Украине, что усложнит и сделает практически невозможным наступление.

Ранее в НАТО признали шанс остановить наступление Вооруженных сил Украины. Если власти России отдадут приказ стотысячной ударной группе военных контратаковать украинскую армию на востоке, то это остановит их наступление на линии соприкосновения, заявил отставной офицер альянса Ставрос Атламазоглу.

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    Виктория Кондратьева
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