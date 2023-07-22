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09:38, 22 июля 2023Мир

В НАТО признали шанс остановить наступление ВСУ

Офицер НАТО Атламазоглу: при контратаке удар российской армии по ВСУ остановит наступление
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Россия имеет шансы остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины, признал отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в статье для 19FortyFive.

«С начала июня ВСУ начали широкомасштабное контрнаступление в Донбассе и на юге Украины. В ответ на это российские войска организовали мощную и масштабную оборону, которая замедлила продвижение украинских бригад, оснащенных западным оружием», — сказал он.

По его словам, если власти России отдадут приказ стотысячной ударной группе военных контратаковать украинскую армию на востоке, то это остановит их наступление на линии соприкосновения.

Ранее США решили передать Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

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    Виктория Кондратьева
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