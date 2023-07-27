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01:45, 27 июля 2023Экономика

Минэнерго заявил о конкурентоспособности российской нефти в любых условиях

Глава Минэнерго Шульгинов: российская нефть конкурентоспособна почти при любом уровне цен
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Фото: Aleksander Lyskin / Global Look Press

Текущая цена на нефть не соответствует балансу спроса и предложения, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, нефть в настоящий момент недооценена. Он напомнил, что средняя цена Brent в первом полугодии составила 79,7 доллара. «При этом фундаментально нефть недооценена — нынешний уровень цен напрямую не соответствует балансу спроса и предложения на рынке», — считает он. По его словам, она больше зависит от спекулятивных факторов.

Министр объяснил, что российская нефть конкурентоспособна почти при любом уровне рыночных цен. «А по мере ускорения импортозамещения эффективность разработки месторождений будет расти», — уверен он.

В среду, 26 июля, стало известно, что стоимость нефти Urals 25 июля поднялась до 65,42 доллара за баррель. Основная экспортная марка российского сырья так сильно подорожала впервые с ноября 2022 года.

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    Марина Совина
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