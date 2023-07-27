Отзыв лицензии у Киви банка опровергли
QIWI опровергла информацию о том, что у входящего в одноименную группу компаний Киви банка могут отозвать лицензию. В пресс-службе организации заявили, что к этому нет никаких предпосылок.
Банк с 26 июля частично ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных, сделав это по предписанию Банка России. Регулятор выдал его по итогам проверки.
В QIWI назвали выявленные недочеты типичными для крупных организаций уровня Киви банка и заверили, что находятся в плотном диалоге с Центробанком, ход которого в организации оценили позитивно.
«Оплата картами QIWI офлайн и онлайн, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг, игр и товаров работают без ограничений», — напомнили в пресс-службе.
Ранее в банке выразили надежду на быстрое устранение выявленных недочетов и снятие временных ограничений и заверили, что Киви банк и группа QIWI сохранят прибыльность и финансовую устойчивость.