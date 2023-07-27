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17:30, 27 июля 2023Экономика

Отзыв лицензии у Киви банка опровергли

QIWI опровергла слухи об отзыве лицензии у Киви банка

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

QIWI опровергла информацию о том, что у входящего в одноименную группу компаний Киви банка могут отозвать лицензию. В пресс-службе организации заявили, что к этому нет никаких предпосылок.

Банк с 26 июля частично ограничил вывод средств на банковские счета с кошельков физлицами, а также снятие наличных, сделав это по предписанию Банка России. Регулятор выдал его по итогам проверки.

В QIWI назвали выявленные недочеты типичными для крупных организаций уровня Киви банка и заверили, что находятся в плотном диалоге с Центробанком, ход которого в организации оценили позитивно.

«Оплата картами QIWI офлайн и онлайн, пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг, игр и товаров работают без ограничений», — напомнили в пресс-службе.

Ранее в банке выразили надежду на быстрое устранение выявленных недочетов и снятие временных ограничений и заверили, что Киви банк и группа QIWI сохранят прибыльность и финансовую устойчивость.

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    Дмитрий Воронин
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