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00:17, 27 июля 2023Россия

В России заявили о сохранившихся отношениях с партнерами на разных континентах

В России заявили, что Москва сохранила отношения с партнерами на разных континентах

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Москва сумела сохранить отношения практически со всеми партнерами на разных континентах. Об этом заявил министр правительства столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, передает РИА Новости.

«Это наши крупнейшие мегаполисы-партнеры в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии, это наши традиционные партнёры из Китайской Народной Республики», — подчеркнул он.

Черемин отметил, что удалось сохранить гуманитарные и культурные связи, в том числе с партнерами из Европы.

Ранее посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр заявил, что отношения между Германией и Россией достигли своей низшей точки после начала боевых действий на Украине.

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    Юлия Мискевич
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