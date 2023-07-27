В России заявили о сохранившихся отношениях с партнерами на разных континентах

В России заявили, что Москва сохранила отношения с партнерами на разных континентах

Москва сумела сохранить отношения практически со всеми партнерами на разных континентах. Об этом заявил министр правительства столицы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, передает РИА Новости.

«Это наши крупнейшие мегаполисы-партнеры в странах Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии, это наши традиционные партнёры из Китайской Народной Республики», — подчеркнул он.

Черемин отметил, что удалось сохранить гуманитарные и культурные связи, в том числе с партнерами из Европы.

Ранее посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр заявил, что отношения между Германией и Россией достигли своей низшей точки после начала боевых действий на Украине.