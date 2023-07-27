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02:00, 27 июля 2023Из жизни

44-летний мужчина 11 лет снимал видео под юбками школьниц с помощью грузовика

Oddity Central: японец на грузовике 11 лет снимал видео под юбками школьниц

Кадр: FNNプライムオンライン / YouTube

Житель японского города Киото установил камеры под днищем грузовика, чтобы снимать видео под юбками школьниц во время передвижения по городу. Об этом сообщает Oddity Central.

Знакомая 44-летнего Сатоши Нисимура узнала о противоправной деятельности японца и сообщила об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали следить за мужчиной и увидели, что он медленно проезжает по узким улицам рядом со школами в городах Киото и Удзи на грузовике службы доставки. Такое поведение водителя показалось полицейским подозрительным. Они досмотрели грузовик и нашли четыре камеры, которые были прикреплены к днищу автомобиля и направлены объективами вверх.

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Мужчина заявил, что медленно ездил по узким улицам города в поисках места для парковки. Но эта версия не объяснила наличия подозрительных камер. Полицейские обыскали дом Нисимуры и обнаружили более 30 жестких дисков, на которых содержались сотни вуайеристских видео. Согласно хранившимся на дисках материалам, японец осуществлял подобные съемки более 11 лет. Хотя японец отрицает обвинения, правоохранители подозревают, что количество потерпевших может достичь тысячи. В их числе — ученицы начальной и старшей школы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вынесен приговор офицеру полиции, который тайком снимал на видео обнаженных женщин. Мужчина представлялся авиапилотом, организующим фотосъемки, и приглашал ничего не подозревающих моделей и секс-работниц в гостиничные номера и комнаты, снятые на Airbnb.

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    Алиса Дмитриева
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