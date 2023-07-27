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05:27, 27 июля 2023Мир

Российский сенатор заявил о признании США безуспешности санкционной политики

Российский сенатор Пушков заявил о признании США безуспешности санкционной политики
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о признании США безуспешности санкционной политики, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик напомнил о заявлении координатора санкционной политики Госдепа США Джеймса О'Брайена, который отметил, что США не видят предпосылок для коллпаса российской экономики на фоне проведения специальной военной операции (СВО). «Это фактически признание со стороны Вашингтона безуспешности политики санкций. Какой коллапс при 1,5-процентном росте российской экономики?» — подчеркнул Пушков.

По мнению сенатора, американской стороне осталось признать, что они не видят предпосылок для «стратегического поражения» России.

Ранее О'Брайен уточнил, что в настоящее время США не видят каких-либо предпосылок к тому, что экономику России ждет крах.

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    Марина Совина
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