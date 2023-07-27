Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 27 июля 2023Россия

В Кремле анонсировали заявление Путина

Песков анонсировал заявление Путина 28 июля по итогам саммита Россия — Африка

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, выступит с заявлением по итогам саммита Россия — Африка. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, глава государства подведет итоги работы саммита. Пресс-секретарь президента не уточнил, в котором часу планируется заявление Путина.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. В ходе саммита планируется подписание двухсторонних документов, Россия предложит странам Африки пути решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки, рассказывал РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.

В приветственной телеграмме к участникам форума Путин заявил, что Россия как полноправный партнер продолжит содействовать странам Африки в укреплении их экономики, суверенитета и социальной стабильности.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали заявление Путина

    «Росатом» выразил готовность обеспечить Африку энергией

    Создатель «Глаза Бога» ответил на предложение заблокировать сервис

    В России предложили заблокировать популярный сервис

    Хью Джекман поделился своей программой тренировок для роли Росомахи

    Легионер «Локомотива» рассказал о пользе русского мата

    Бритни Спирс убрала из своих мемуаров «неприятные» детали о матери и сестре

    Бастрыкин поручил возбудить дело против пристававшего к подросткам врача

    Стало известно о потере Украиной почти пятой части снаряжения НАТО

    Названы последствия запрета на поставки рыбы в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости