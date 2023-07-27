В Кремле анонсировали заявление Путина

Песков анонсировал заявление Путина 28 июля по итогам саммита Россия — Африка

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, выступит с заявлением по итогам саммита Россия — Африка. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, глава государства подведет итоги работы саммита. Пресс-секретарь президента не уточнил, в котором часу планируется заявление Путина.

Саммит Россия — Африка проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. В ходе саммита планируется подписание двухсторонних документов, Россия предложит странам Африки пути решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки, рассказывал РИА Новости посол по особым поручениям МИД Олег Озеров.

В приветственной телеграмме к участникам форума Путин заявил, что Россия как полноправный партнер продолжит содействовать странам Африки в укреплении их экономики, суверенитета и социальной стабильности.