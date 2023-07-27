Самбурскую сравнили с Ириной Шейк на новых фото

Фанаты сравнили актрису Настасью Самбурскую с моделью Ириной Шейк на новых фото

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская поделилась новыми откровенными снимками и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

36-летняя знаменитость показала подтянутую фигуру в облегающем мини-платье телесного цвета. Визажисты сделали ей макияж в нюдовых оттенках, а стилисты, в свою очередь, собрали волосы в низкий аккуратный пучок и добавили к образу жемчужные серьги с золотой окантовкой.

Поклонники восхитились внешним видом артистки и сравнили ее с российской моделью Ириной Шейк. «Шикарная!», «Я думала, что это Ирина Шейк», «Просто богиня», «Есть сходства с Ириной Шейк», «Невероятная внешность! Прямая конкуренция Шейк», — высказывались они.

В июне российская телеведущая Виктория Боня сменила имидж и удивила фанатов в сети преображением. На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость предстала перед подписчиками в белой майке, черных шортах, а также с обновленной прической. Так, она покрасила волосы в темно-коричневый цвет и сделала стрижку каре. Юзеры, в свою очередь, заметили сходства во внешности Бони с американской актрисой Анджелиной Джоли.