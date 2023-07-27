Банк БРИКС отказался от инвестиций в Россию из-за санкций

Банк БРИКС отказался от новых инвестиций в Россию из-за санкций Запада

Новый банк развития (НБР), который создан странами БРИКС в 2014 году, пока не рассматривает новые проекты в России. Об этом заявила глава банка Дилма Руссефф, передает РБК.

Отмечается, что организация действует в соответствии с санкциями Запада.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Нового банка развития БРИКС заявил, что доллар США используется в международных финансах как инструмент политической борьбы. В свою очередь, Руссефф заявила, что Новый банк развития БРИКС должен работать над привлечением средств на рынках стран-партнеров.

В июне стало известно, что Аргентина может присоединиться к Новому банку развития БРИКС уже в августе текущего года.