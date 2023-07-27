В Госдуме не поддержали идею выплачивать родителям «первосентябрьский капитал»

Депутат Бессараб не поддержала идею выплачивать родителям «первосентябрьский капитал»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею выплачивать родителям школьников «первосентябрьский капитал». Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что не нужно этого делать вне критериев потребности и нуждаемости. Есть люди, у которых объективно достаточно высокие доходы, и 25 процентов от средней зарплаты для них будет небольшая сумма. А для других же она будет объективно необходимой», — отметила депутат.

Бессараб сообщила, что сегодня в России почти десять миллионов семей с детьми уже получают соответствующую помощь.

«Это единой детское пособие, которое ежемесячно выплачивается, и его размер зависит как раз от критерия нуждаемости в семье. На мой взгляд, это гораздо объективнее, чем такая инициатива», — заключила она.

Ранее ЛДПР предложила выплачивать родителям российских школьников «первосентябрьский капитал». С соответствующим письмом к председателю Социального фонда Сергею Чиркову обратился вице-спикер Госдумы от этой фракции Борис Чернышов.

По мнению автора инициативы, выплата должна составить 25 процентов от средней зарплаты по региону и выдаваться не позднее чем за месяц до 1 сентября.