Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 27 июля 2023Россия

В Госдуме не поддержали идею выплачивать родителям «первосентябрьский капитал»

Депутат Бессараб не поддержала идею выплачивать родителям «первосентябрьский капитал»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала идею выплачивать родителям школьников «первосентябрьский капитал». Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Я считаю, что не нужно этого делать вне критериев потребности и нуждаемости. Есть люди, у которых объективно достаточно высокие доходы, и 25 процентов от средней зарплаты для них будет небольшая сумма. А для других же она будет объективно необходимой», — отметила депутат.

Бессараб сообщила, что сегодня в России почти десять миллионов семей с детьми уже получают соответствующую помощь.

«Это единой детское пособие, которое ежемесячно выплачивается, и его размер зависит как раз от критерия нуждаемости в семье. На мой взгляд, это гораздо объективнее, чем такая инициатива», — заключила она.

Материалы по теме:
Уроки начальной военной подготовки вернут в школы. Зачем в 2023 году российским детям курсы НВП?
Уроки начальной военной подготовки вернут в школы.Зачем в 2023 году российским детям курсы НВП?
16 июля 2023
Быстрый и легкий способ выучить таблицу умножения с ребенком. Как помочь ребенку легко и быстро выучить таблицу умножения
Быстрый и легкий способ выучить таблицу умножения с ребенком.Как помочь ребенку легко и быстро выучить таблицу умножения
7 июля 2023

Ранее ЛДПР предложила выплачивать родителям российских школьников «первосентябрьский капитал». С соответствующим письмом к председателю Социального фонда Сергею Чиркову обратился вице-спикер Госдумы от этой фракции Борис Чернышов.

По мнению автора инициативы, выплата должна составить 25 процентов от средней зарплаты по региону и выдаваться не позднее чем за месяц до 1 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости

    Путин пообещал Африке российское зерно

    В Думе возразили Клишасу из-за поправки о запрете юристам помогать призывникам

    Раскрыта популярность чат-ботов среди россиян

    Раскрыты цены на iPhone 15

    Путин предложил создать общее информационное пространство России и Африки

    Опубликовано видео задержания угрожавшего убийством собак в Москве мужчины

    Появились кадры первых секунд после крушения вертолета Ми-8 на Алтае

    Великобритания тайно смягчила санкции против российских олигархов

    Путин предложил африканским детям учить русский язык

    Начато расследование крушения вертолета с туристами в Республике Алтай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости