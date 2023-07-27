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06:46, 27 июля 2023Экономика

В России родителям школьников предложили выплачивать «первосентябрьский капитал»

ЛДПР предложила выплачивать родителям российских школьников «первосентябрьский капитал»

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

ЛДПР предложила выплачивать родителям российских школьников «первосентябрьский капитал», с соответствующим письмом обратился вице-спикер Госдумы от этой фракции Борис Чернышов к председателю Социального фонда Сергею Чиркову, передает РИА Новости.

По мнению автора инициативы, выплата должна составить 25 процентов от средней зарплаты по региону и выдаваться не позднее, чем за месяц до 1 сентября.

Чернышов уточнил, что решение было предложено с учетом динамики потребительских цен. Таким образом удастся снизить финансовую нагрузку на российские семьи.

«Перед началом нового учебного года миллионы российских семей встают перед решением финансовой задачи: как купить всё необходимое для школы и при этом не выйти за рамки бюджета», — заявил депутат.

Он напомнил, что по данным Росстата, базовый набор первоклассника, состоящий из одежды, обуви и школьных принадлежностей, обходится родителям в 22,3 тысячи рублей на мальчика и 26,8 тысячи рублей на девочку.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил признать многодетными семьи с двумя детьми.

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    Марина Совина
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