Китайские школы закрылись из-за стихийного бедствия

Reuters: китайские школы закрылись из-за приближающегося тайфуна

Китай готовится к приходу тайфуна «Доксури». Школы и предприятия в нескольких прибрежных городах страны приостановили работу из-за приближающегося стихийного бедствия, передает Reuters.

Согласно прогнозам, тайфун обрушится на юго-восточное побережье Китая утром в пятницу, 28 июля. Национальный метеорологический центр страны классифицирует «Доксури» как сильный тайфун с максимальной скоростью ветра 180 километров в час. В трех прибрежных городах провинции Фуцзянь в четверг закрылись учебные заведения, магазины и фабрики.

15 китайских провинций уже столкнулись с экстремальными погодными условиями в преддверии тайфуна, включая грозы, мощные ливни, штормы и град. После проливных дождей в среду 26 июля в провинциях Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань и городе Чунцин Пекин начал чрезвычайные операции по борьбе с наводнениями на юго-западе страны. Пассажирские и рыболовные суда в некоторых районах прибрежной провинции Чжэцзян были возвращены на сушу.

Ранее в июле на китайскую провинцию Гуандун обрушился тайфун «Талим». Несколько автомобилей были повреждены упавшими деревьями, а улицы сильно затопило. Из-за стихийного бедствия на берег выбросило одного кита.