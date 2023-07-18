В Китае кита выбросило на берег из-за стихийного бедствия

Reuters: в Китае кита выбросило на берег из-за тайфуна «Талим»

В Китае из-за тайфуна «Талим» на берег выбросило кита, несколько автомобилей повредило упавшими деревьями, а улицы затопило. О последствиях стихийного бедствия сообщает Reuters.

Тайфун обрушился на провинцию Гуандун вечером 17 июля. За ночь он дошел до залива Бейбу, а к 18 июля переместился в южную часть Гуанси. Скорость ветра достигла 90 километров в час. Ожидается, что по мере продвижения в северную часть страны мощность шторма будет снижаться.

Почти 230 тысяч жителей Гуандуна были эвакуированы. Местные власти приняли решение закрыть для посещения 68 прибрежных туристических районов и отозвать более 2,7 тысячи рыболовных судов. В городе Наннинг в Гуанси было приостановлено движение поездов и отменены воздушные рейсы.

Ранее сообщалось, что Гонконг в связи с приближением «Талима» ограничил движение общественного транспорта и занятия в школах. В городе также отменены массовые мероприятия. Было организовано 29 временных убежищ. Власти призвали местных жителей не покидать свои дома без необходимости.