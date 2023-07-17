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07:09, 17 июля 2023Мир

Гонконг ограничил движение общественного транспорта и занятия в школах

Гонконг из-за тайфуна ограничил движение общественного транспорта и занятия в школах

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Власти Гонконга ограничили движение наземного общественного транспорта и отменили очные занятия в школах из-за приближения тайфуна «Талим». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в городе организовано 29 временных убежищ. Один житель получил травмы из-за падения дерева. Горожан просят не покидать свои дома без необходимости. Помимо этого, в городе отменены массовые мероприятия.

По информации метеорологического бюро, тайфун находится на расстоянии 260 километров от Гонконга. В отдельных районах скорость порывов ветра достигает 37 метров в секунду.

Ранее ученые Калифорнийского университета обнаружили, что тайфуны и ураганы способствуют тому, что теплая вода уходит глубоко в океан, откуда она уносится в отдаленные места, где изменяет погодные условия.

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    Юлия Мискевич
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