Тропические циклоны связали с изменениями погоды

PNAS: ураганы толкают теплую воду в отдаленные регионы Земли и изменяют в них погоду

Ученые Калифорнийского университета обнаружили, что тайфуны и ураганы способствуют тому, что теплая вода уходит глубоко в океан, откуда она уносится в отдаленные места, где изменяет погодные условия. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Исследователи проанализировали состояние морской воды после трех тайфунов в Филиппинском море с помощью глубоководных зондов в 2018 году. Оказалось, что каждый из тайфунов толкал теплую поверхностную воду глубоко в море, а также способствовал смешиванию теплой воды с более холодной водой в нижележащих слоях.

После прохождения тайфуна подводные волны толкали более теплую воду вниз, а холодную на поверхность моря, где она нагревалась под воздействием солнечного излучения. Теплая вода, оказавшаяся в глубине, уносилась течениями к побережьям Эквадора и Калифорнии. Там она поднималась к поверхности мелководными течениями и турбулентным перемешиванием у берега.

По словам ученых, движение теплой океанической воды тайфунами и ураганами может повлиять на погоду в отдаленных местах. Этот механизм необходимо учитывать при оценке воздействия тропических циклонов на аккумулирование тепла океана и глобальный климат.