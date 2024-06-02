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18:12, 2 июня 2024Россия

Российские ПВО уничтожили запущенную Украиной противокорабельную ракету «Нептун»

ПВО России уничтожила украинскую ракету «Нептун» и три БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:
Ракета «Нептун»

Ракета «Нептун». Фото: Администрация президента Украины

Дежурные средства ПВО уничтожили выпущенную Украиной противокорабельную ракету «Нептун». Об этом в воскресенье, 2 июня, в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

Попытка атаки произошла с 16:05 до 16:20 по московскому времени. Также в Минобороны сообщили о ликвидации трех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской областью.

2 июня сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Уманское в Донецкой народной республике (ДНР).

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      Владимир Седов
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