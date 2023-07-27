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05:00, 27 июля 2023Из жизни

Парень бросил девушку-модель из-за двухчасовых секс-тренировок

Парень расстался с моделью, потому что она заменила спорт двухчасовыми секс-тренировками

Фото: @eusumpani

Модель, которая готовилась к конкурсу на самые красивые ягодицы при помощи секса, бросил ее парень. Об этом пишет Daily Star.

24-летняя бразильская модель Лари Компани рассказала подписчикам, что рассталась со своим парнем, потому что готовилась к конкурсу «Мисс Бум-Бум 2023». Причиной стал необычный способ прийти в нужную форму перед соревнованиями. Прочитав статью о том, что секс может помочь улучшить физические показатели, Компани решила заменить им спорт. Она стала устраивать двухчасовые секс-тренировки по три раза в день. После этого, по словам модели, бойфренд решил ее бросить.

Я верю в то, что такая интенсивность помогает укрепить ягодичные мышцы, которые должны быть идеальными для участия в конкурсе «Мисс Бум-Бум 2023»

Лара Компанимодель

О своем пути к успеху и разрыве с парнем она рассказала во время эфира, в ходе которого отвечала на вопросы подписчиков в социальных сетях. При этом она отметила, что была в отношениях с бросившим ее мужчиной долгое время, и именно начало «секс-диеты» девушки стало для него принципиальной проблемой. Но бросать тренировки модель не намерена. «Процент жира в моем теле снизился с 27 до 18. В начале июня я весила 63 килограмма, сейчас вешу 60, а начинала с 67», — рассказала Компани. За успехами Компани наблюдает около 250 тысяч поклонников в интернете.

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Ранее Компани утверждала, что секс-диета значительно улучшила ее психологическое состояние. «Я чувствую себя желанной, и, следовательно, поднялись мои работоспособность и самооценка», — заявила модель. Она также отметила, что не собирается бросать свои упражнения до самого конкурса.

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    Алиса Дмитриева
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