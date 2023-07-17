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07:00, 17 июля 2023Забота о себе

Участница конкурса красивых ягодиц рассказала о своей секс-диете

Daily Star: модель Лари Компани занимается сексом по три часа в день для поддержания формы

Фото: @eusumpanioficial

Участница конкурса «Мисс Бум-Бум», во время которого выбирают обладательницу самых красивых ягодиц в мире, рассказала о поддержании формы при помощи собственной секс-диеты. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя модель Лари Компани из Бразилии много путешествует по стране и утверждает, что в каждом штате у нее есть постоянный любовник. Женщина считает, что «постельные приключения» — лучший способ сжечь лишние калории и поддерживать тело в отличной форме.

По словам Компани, ее особая «диета» заключается в том, что она занимается сексом по три часа в сутки несколько дней в неделю. Модель утверждает, что решила попробовать это в апреле, когда прочитала статью, где секс рассматривался как вид физической активности. «Процент жира в моем теле снизился с 27 до 18. В начале июня я весила 63 килограмма, сейчас вешу 60, а начинала с 67», — рассказала женщина о своих достижениях в рамках подготовки к конкурсу «Мисс Бум-Бум».

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Компани также утверждает, что секс-диета значительно улучшила ее психологическое состояние. «Я чувствую себя желанной, и, следовательно, поднялись мои работоспособность и самооценка», — заявила модель. Она также отметила, что не собирается бросать свои упражнения до самого конкурса, дата проведения которого еще не объявлена.

Ранее врач-уролог Рена Малик назвала семь простых способов улучшить качество секса после 50 лет. В частности, по ее словам, возрастным парам помогут лубриканты и секс-игрушки.

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    Никита Савин
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