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05:07, 13 июля 2023Забота о себе

Раскрыты простые способы сделать секс после 50 лет горячее

Уролог Малик: секс-игрушки и лубриканты помогут улучшить качество секса после 50 лет

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Врач-уролог Рена Малик раскрыла семь простых способов улучшить качество секса после 50 лет. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

Малик объяснила, что в зрелом возрасте интерес к сексу снижается из-за проблем с потенцией и низкого уровня тестостерона у мужчин, наступления менопаузы у женщин, а также из-за хронических заболеваний у представителей обоих полов. Однако повысить либидо и сделать интимную жизнь «горячее» после 50 лет вполне возможно, уверена уролог.

В первую очередь Малик рекомендовала возрастным партнерам использовать лубриканты, так как у женщин в климаксе естественная смазка вырабатывается хуже из-за низкого уровня эстрогена. Добавление искусственной смазки позволит сделать секс более комфортным и приятным. Также вернуть страсть помогут различные секс-игрушки, ролевые игры и даже легкие БДСМ-практики, считает врач.

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Еще одна рекомендация Малик — попробовать заняться сексом не вечером, а сразу после пробуждения. По ее словам, уровень ответственного за либидо гормона тестостерона максимально высок именно в утренние часы, что способствует усилению интереса к половому контакту.

Также уролог предложила партнерам после 50 лет уделять больше времени прелюдии и не торопиться приступать непосредственно к соитию. Она подчеркнула, что с возрастом мужчинам и женщинам сложнее возбудиться, поэтому вместо быстрого секса им лучше отдавать предпочтение размеренным ласкам. Малик предложила парам больше экспериментировать, чтобы изучить новые эрогенные зоны друг друга и стимулировать возбуждение.

В заключение уролог посоветовала людям зрелого возраста для сохранения интереса к сексу обязательно следить за состоянием здоровья, сохранять оптимистичный настрой и не допускать депрессии и уныния, так как возбуждение зарождается в мозгу.

Ранее секс-коуч Майя Мазорет назвала простые и неожиданные способы оживить сексуальную жизнь в браке. В частности, она посоветовала супругам, чувствующим охлаждение, искать новые подходы друг к другу. Например, изменить привычное время или день недели для близости, отправлять эротические сообщения.

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    Наталья Обрядина
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