В России объяснили значимость перехвата инициативы на купянском направлении
Военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» объяснил, что продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) на купянском и краснолиманском направлении означает перехват инициативы.
По его словам, российские военные начинают теснить противника, хотя это не является глобальным наступлением, и подобной задачи не ставится.
Эксперт также допустил продвижение на Харьковском направлении после оттеснения противника с его позиций.
«В идеале, если мы начнем наступление, то как минимум сможем отбросить украинцев от нашей границы в Белгородской и Брянской областях», — пояснил Шурыгин значимость перехвата инициативы.
Он добавил, что российские войска серьезно сдвигают противника и улучшают свою конфигурацию.
Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) потерю всех оставшихся бригад, если они продолжат наступательные действия.