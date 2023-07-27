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00:24, 27 июля 2023Россия

В России объяснили значимость перехвата инициативы на купянском направлении

Аналитик Шурыгин: продвижение ВС РФ на купянском направлении означает перехват инициативы

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный аналитик Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» объяснил, что продвижение Вооруженных сил России (ВС РФ) на купянском и краснолиманском направлении означает перехват инициативы.

По его словам, российские военные начинают теснить противника, хотя это не является глобальным наступлением, и подобной задачи не ставится.

Эксперт также допустил продвижение на Харьковском направлении после оттеснения противника с его позиций.

«В идеале, если мы начнем наступление, то как минимум сможем отбросить украинцев от нашей границы в Белгородской и Брянской областях», — пояснил Шурыгин значимость перехвата инициативы.

Он добавил, что российские войска серьезно сдвигают противника и улучшают свою конфигурацию.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор предсказал Вооруженным силам Украины (ВСУ) потерю всех оставшихся бригад, если они продолжат наступательные действия.

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    Марина Совина
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