Собчак спародировала Викторию Боню и попрыгала
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак спародировала блогершу Викторию Боню, предложившую смотреть на руки для большей «осознанности». Ироничное видео она опубликовала в своем Telegram-канале.
В своей пародии Собчак предложила зрителям смотреть на свои ноги. «Просто ощутите, что это ваши ноги. Они могут ходить. Они могут прыгать. И просто осознайте это. Ваши ноги это и есть ваша осознанность», — сказала ведущая.
Кроме того, в другом посте в Telegram Собчак опубликовала видео, в котором Боня предложила смотреть на руки, и высмеяла его. «Я еще из ловушки для ума не вышла, на руки посмотрю в следующий раз», — пошутила она, вспомнив видео, в котором блогерша утверждала, что ум ограничивает жизнь человека.
В ролике, на который обратила внимание Собчак, Боня призвала зрителей смотреть на руки, чтобы достичь осознанности. «Эти руки — это ваши слуги. (...) В этот момент, когда ты смотришь на руки, ты находишься в осознанности, ты находишься "здесь и сейчас"», — заявила блогерша.
Ранее заявления Бони также высмеяла певица Лолита. Она в шутку предложила называть воззрения блогерши философским течением «"Бонизм" без Е».