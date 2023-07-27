Собчак спародировала Викторию Боню и попрыгала

Собчак спародировала Боню, предложившую смотреть на руки для «осознанности»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак спародировала блогершу Викторию Боню, предложившую смотреть на руки для большей «осознанности». Ироничное видео она опубликовала в своем Telegram-канале.

В своей пародии Собчак предложила зрителям смотреть на свои ноги. «Просто ощутите, что это ваши ноги. Они могут ходить. Они могут прыгать. И просто осознайте это. Ваши ноги это и есть ваша осознанность», — сказала ведущая.

Кроме того, в другом посте в Telegram Собчак опубликовала видео, в котором Боня предложила смотреть на руки, и высмеяла его. «Я еще из ловушки для ума не вышла, на руки посмотрю в следующий раз», — пошутила она, вспомнив видео, в котором блогерша утверждала, что ум ограничивает жизнь человека.

В ролике, на который обратила внимание Собчак, Боня призвала зрителей смотреть на руки, чтобы достичь осознанности. «Эти руки — это ваши слуги. (...) В этот момент, когда ты смотришь на руки, ты находишься в осознанности, ты находишься "здесь и сейчас"», — заявила блогерша.

Ранее заявления Бони также высмеяла певица Лолита. Она в шутку предложила называть воззрения блогерши философским течением «"Бонизм" без Е».