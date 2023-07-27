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17:31, 27 июля 2023Россия

В российском городе 17 человек отравились едой из суши-бара

РИА Новости: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Тамбове по меньшей мере 17 человек, в том числе четверо детей, отравились едой из суши-бара. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Масштабы отравления пока еще до конца не ясны», — сказал собеседник агентства. По его словам, дети были госпитализированы в областную больницу, им оказана необходимая помощь.

Информации о тяжелых последствиях у кого-либо из отравившихся нет, добавил источник.

Ранее в Оренбургской области у 36 детей в возрасте от трех до шести лет выявили признаки пищевого отравления. Предположительно, все они отравились йогуртом, произведенным одним из местных предприятий. После случившегося всю изготовленную продукцию изъяли, деятельность завода приостановили.

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    Алан Босиков
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