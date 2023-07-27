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18:54, 27 июля 2023Ценности

Домохозяйка раскрыла простой способ быстро высушить одежду после стирки

Домохозяйка Лиффи @athomewithliffie посоветовала сушить одежду с помощью вешалок

Фото: Erik Witsoe / Unsplash

Домохозяйка Лиффи с никнеймом @athomewithliffie раскрыла простой способ, с помощью которого можно быстро высушить одежду после стирки. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео мать троих детей установила в помещении сушилку для белья. «Если вам, как и нам, нужно высушить больше одежды за короткий промежуток времени, вам нужно попробовать это», — заявила она.

Инфлюэнсерша, чей блог составляет 15,2 тысячи подписчиков, посоветовала разместить одежду после стирки на вешалки и затем распределить их по сушилке. По ее словам, данный метод предотвращает появление складок на вещах.

Зрители поблагодарили автора ролика за лайфхак в комментариях под постом. «Этот способ изменил мою жизнь. Продолжу так делать», «Я заметил, что сушка таким образом экономит мое время на глажке утюгом», «Этим способом мы пользуемся постоянно. Действительно работает!» — писали они.

Ранее журналистка Сара Демпси раскрыла дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки. В первую очередь специалистка посоветовала добавлять при стирке небольшое количество белого уксуса. Помимо этого, эксперт заявила, что после очищения следует немедленно развешивать одежду, а после сушки — сразу складывать.

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    Мария Винар
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