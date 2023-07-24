Раскрыт дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки

Журналистка Демпси: добавление белого уксуса при стирке избавит от складок на одежде

Журналистка Сара Демпси раскрыла дешевый способ избавиться от складок на одежде после стирки. Соответствующий комментарий публикует издание Express.co.uk.

В первую очередь специалистка посоветовала добавлять при стирке небольшое количество белого уксуса. «Этот продукт смягчит одежду и позволит ей меньше мяться», — пояснила она.

Помимо этого, эксперт заявила, что после очищения следует немедленно развешивать одежду, а после сушки — сразу складывать. «Сбрызните чистую одежду, пока она висит, смесью кондиционера для ткани и воды, чтобы складки разгладились. Кроме того, вы можете использовать отпариватель», — уточнила Демпси.

Ранее в июле журналисты Сара Демпси и Дженнифер Кропф перечислили действенные способы удалить пятна с белых носков. В первую очередь они посоветовали использовать соду.