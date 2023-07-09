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15:49, 9 июля 2023Ценности

Перечислены способы удалить пятна с белых носков

Журналисты Демпси и Кропф посоветовали использовать соду для отбеливания носков

Фото: Julian Stratenschulte / DPA / Globallookpress.com

Журналисты Сара Демпси и Дженнифер Кропф, а также основатель компании Wilton London, специализирующейся на создании средств для стирки, Сэм Уигэм перечислили действенные способы удалить пятна с белых носков. Соответствующие комментарии публикует издание Express.co.uk.

В первую очередь редакторы посоветовали использовать соду. «Чтобы вывести пятна с белых носков, замочите их на несколько часов в теплой воде с пищевой содой. Затем постирайте их при обычной температуре, добавив еще 200 миллилитров пищевой соды в обычное моющее средство. Кроме того, вы также можете замочить носки в теплой воде с соком лимона на пару часов», — рассказала Демпси.

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Кроме того, Кропф назвал еще один метод отбеливания упомянутого предмета гардероба. «Для стойких, въевшихся пятен приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите консистенцию на пятно, оставьте на некоторое время, а затем постирайте, как обычно», — предложил эксперт.

Помимо этого, по словам предпринимателя Уигэма, вернуть прежний внешний вид изделию поможет кислородный отбеливатель. «Он очистит ткань, а также устранит запахи и бактерии», — заключил специалист.

В июне сотрудник Levi’s Пол О'Нил раскрыл правильный способ стирки джинсов. По словам эксперта, удалять загрязнения с указанного предмета гардероба следует после того, как его надели 30-50 раз. При этом он порекомендовал стирать изделия в холодной воде и не помещать в сушильную машину.

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    Екатерина Ештокина
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