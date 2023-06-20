Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:20, 20 июня 2023Ценности

Сотрудник Levi’s раскрыл правильный способ стирки джинсов

Дизайн-директор Levi’s Пол О'Нил заявил, что джинсы следует стирать в холодной воде

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

Дизайн-директор американского бренда одежды и обуви Levi’s Пол О'Нил раскрыл правильный способ стирки джинсов. Его комментарий публикует AFR.

По словам эксперта, удалять загрязнения с указанного предмета гардероба следует после того, как его надели 30-50 раз. При этом он порекомендовал стирать изделия в холодной воде и не помещать в сушильную машину. Подобные советы помогут избежать выцветания вещей и увеличат срок их службы, заявил сотрудник марки.

В то же время специалист уточнил, что «официального» метода стирки джинсов не существует. По его словам, некоторые люди вместо данного процесса предпочитают сбрызгивать брюки из денима уксусом, класть в морозильную камеру или вывешивать на солнце.

Ранее в июне фанат панк-музыки с никнеймом @doomedfenix из Лос-Анджелеса, США, постирал джинсы впервые за семь лет и смутил пользователей сети результатом. На размещенных кадрах мужчина продемонстрировал данные брюки, покрытые дырами, заплатами, металлическими заклепками и цепями. Затем юзер поместил джинсы в ванну с водой, добавив моющее средство, и спустя 15 минут показал, что вода стала темно-коричневой.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гостева
    Обсудить
    Последние новости
    США попросили начинать обсуждения мира на Украине с плана Зеленского
    Российские полицейские промышляли вымогательством и получили сроки
    В ООН отреагировали на заявление России об отсутствии шансов у зерновой сделки
    17-летняя школьница оказалась 28-летней женщиной
    Пьяный россиянин избил пенсионерку за отказ познакомиться с ним
    Инвестор назвала причины для создания денежной «заначки»
    Литва ужесточит правила транзита товаров через Россию
    Ассистент Татьяны Тарасовой прокомментировала слухи о госпитализации тренера
    Сотрудник Levi’s раскрыл правильный способ стирки джинсов
    Врач назвала минимальный объем потребления жидкости в жару
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.