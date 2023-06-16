Панк постирал джинсы впервые за семь лет и смутил пользователей сети результатом

Панк doomedfenix постирал джинсы впервые за семь лет и показал коричневую от грязи воду

Фанат панк-музыки с никнеймом @doomedfenix из Лос-Анджелеса, США, постирал джинсы впервые за семь лет и смутил пользователей сети результатом. Соответствующее видео появилось в его TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах мужчина продемонстрировал данные брюки, покрытые дырами, заплатами и металлическими заклепками и цепями. Затем юзер поместил предмет гардероба в ванну с водой, добавив моющее средство, и спустя 15 минут показал, что жидкость приобрела темно-коричневый цвет. При этом тиктокер отметил, что носил штаны в повседневной жизни и на работе, а также надевал на концерты.

Зрители высказались по поводу увиденного в комментариях. «Если ты выльешь эту воду в пруд, там пострадают все живые существа», «Это угроза безопасности», «Эти брюки — живой дышащий организм», — заявили пользователи сети. В свою очередь doomedfenix ответил, что часто стирать свою одежду — «не по-панковски».

В апреле сообщалось, что писательница Сандра Уоллис из Лидса, Англия, избегала стирки одних джинсов в течение 18 лет и поделилась опытом. 60-летняя женщина рассказала, что приобрела темно-синие расклешенные брюки из денима марки Marks & Spencer после рождения дочери. По словам британки, она рассчитывала на то, что вещь прослужит ей долго, однако удивилась, что предмет гардероба сохранился в первоначальном виде спустя почти два десятилетия.