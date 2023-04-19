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19:18, 19 апреля 2023Ценности

Женщина 18 лет избегала стирки одних джинсов и поделилась опытом

Англичанка Сандра Уоллис 18 лет избегала стирки джинсов и заявила, что они не пахнут

Фото: Sandra Wallis

Писательница Сандра Уоллис из Лидса, Англия, избегала стирки одних джинсов в течение 18 лет и поделилась опытом. Соответствующий материал публикует The Sun.

60-летняя женщина рассказала, что приобрела темно-синие расклешенные брюки из денима марки Marks & Spencer после рождения дочери. По словам британки, она рассчитывала на то, что вещь прослужит ей долго, однако удивилась, что предмет гардероба сохранился в первоначальном виде спустя почти два десятилетия. При этом она пояснила, что надевает данные джинсы раз в год, когда собирается где-нибудь пообедать или поужинать или зайти в паб.

«Я ношу их только раз в год и не могу выбросить, потому что штаны все еще выглядят как новые. Но я делаю тест на запах, и должно быть, я очень чистоплотный человек, потому что они не пахнут», — заявила собеседница издания.

Ранее эксперты английского бренда нижнего белья Lounge Underwear раскрыли оптимальную частоту стирки бюстгальтера и его влияние на рост груди. По словам специалистов, частота стирки данного предмета гардероба зависит от того, насколько активный образ жизни ведет его обладательница. Так, офисным работницам следует совершать указанную процедуру раз в два-три дня.

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Алина Гостева
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