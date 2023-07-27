Московские торговые центры заработают по-новому

Собянин: старые торговые центры в Москве обновят по аналогии со столичными рынками

Старые торговые центры (ТЦ) в Москве обновят по аналогии со столичными рынками — в них разместят досуговые и образовательные площадки. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Много торговых центров, которые морально и архитектурно не соответствуют чему-то. С другой стороны, торговые центры —это место притяжения жителей, и если его снести, то там уже никогда ничего такого не будет, там поставят жилой дом в лучшем случае. Поэтому я противник того, чтобы сносить торговые центры», — заявил глава столицы.

В ответ на предложения снести ТЦ Собянин призвал поменять их фасады, привлечь социально ориентированный малый бизнес и сделать освободившиеся от торговли площадки досуговыми.

Мэр столицы напомнил, что аналогичным образом были преобразованы московские рынки — многие из них стали местом притяжения для жителей и превратились в благоустроенные пространства.

Ранее стало известно, что московские торговые центры получат гранты на развитие досуговой деятельности и изменение внешнего архитектурного решения. Получить гранты смогут ТЦ площадью более десяти тысяч квадратных метров, введенные в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года. Доля отведенных под социальные объекты площадей в таких центрах должна увеличиться не менее чем на пять процентов.