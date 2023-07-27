В Евросоюзе заявили о подготовке 24 тысяч солдат ВСУ

DW: в Евросоюзе уже прошли обучение 24 тысячи солдат ВСУ из 30 тысяч

В центрах подготовки украинских военнослужащих в Германии и Польше прошли обучение уже 24 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Deutche Welle (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Всего в Евросоюзе планируют обучить 30 тысяч солдат ВСУ. Дальнейшие этапы обучения будут зависеть от нужд и потребностей украинской армии.

Глава делегации подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Лукас Мандль заверил, что деньги европейских налогоплательщиков «используются должным образом для защиты свободы и достижения мира, для защиты наших ценностей и цивилизации». Он призвал обеспечить финансирование Европейского фонда мира, откуда поступают деньги для организации обучения украинских военных.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о подготовке солдат ВСУ в Испании. По его словам, они учатся действовать в городских условиях, проходить огневой коридор, имитирующий боевую ситуацию и слаживают экипажи бронетранспортеров.