Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:53, 27 июля 2023Мир

В Евросоюзе заявили о подготовке 24 тысяч солдат ВСУ

DW: в Евросоюзе уже прошли обучение 24 тысячи солдат ВСУ из 30 тысяч

Фото: Reuters

В центрах подготовки украинских военнослужащих в Германии и Польше прошли обучение уже 24 тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Deutche Welle (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Всего в Евросоюзе планируют обучить 30 тысяч солдат ВСУ. Дальнейшие этапы обучения будут зависеть от нужд и потребностей украинской армии.

Глава делегации подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Лукас Мандль заверил, что деньги европейских налогоплательщиков «используются должным образом для защиты свободы и достижения мира, для защиты наших ценностей и цивилизации». Он призвал обеспечить финансирование Европейского фонда мира, откуда поступают деньги для организации обучения украинских военных.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о подготовке солдат ВСУ в Испании. По его словам, они учатся действовать в городских условиях, проходить огневой коридор, имитирующий боевую ситуацию и слаживают экипажи бронетранспортеров.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в российском регионе

    Автозаправки начали торговать бензином себе в убыток

    В МЧС подтвердили гибель шести человек при крушении вертолета на Алтае

    Украинка с самыми большими скулами в мире испугала поклонников увеличением груди

    Ким Кардашьян вышла в свет с сумкой за 27 миллионов рублей

    ФСБ сообщила о 15-летнем приговоре двум украинским шпионам

    Африка попросила у Путина поддержки для членства в СБ ООН

    Раскрыта популярность чат-ботов среди россиян

    В Африке захотели найти удовлетворяющее Россию решение по Украине

    Мишустин приехал в российский город и удивился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости