МИД РФ: генсек ООН подтвердил приверженность меморандуму по экспорту российского зерна

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в рамках саммита по продовольственным системам в Риме подтвердил приверженность международной организации выполнению меморандума по экспорту российского зерна и удобрений. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что вопросы черноморской инициативы стали ключевыми на встрече с генсеком.

«Для нас важно, что генеральный секретарь подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума Россия — ООН и заявил, что продолжит соответствующие усилия», — сказал Вершинин.

Замглавы МИД добавил, что Москва ценит усилия организации, однако продолжает настаивать на необходимости результатов. По его словам, в настоящее время конкретных итогов по экспорту сельскохозяйственной продукции, которыми можно руководствоваться, нет.

17 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия выходит из зерновой сделки, но может вернуться при выполнении условий Москвы.

