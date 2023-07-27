Экс-сотрудник СБУ сообщил о принудительном вывозе детей с Украины

Экс-сотрудник СБУ: группировка на Украине принудительно вывозила детей за рубеж

На Украине действует группировка, которая занимается вывозом детей за границу. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, передает РИА Новости.

«На Украине действует преступная группа, которая занимается вывозом детей и переправкой их в Великобританию, где они попадают в руки педофилов — высокопоставленных представителей британского истеблишмента», — сообщил он. По словам Прозорова, группировкой руководит экс-сотрудник СБУ Сергей Борисов, который занимается подбором детей по определенным критериям.

Ранее в Москве задержали украинку за попытку вывезти сирот из новых регионов России за границу. Позже ее депортировали из России. Женщина по заданию связанного со Службой безопасности Украины (СБУ) фонда «Save Ukraine» должна была приехать в Геническ, оформить опекунство над двумя детьми и вывезти их через Киев в Германию. При этом она не была родственницей этих сирот.