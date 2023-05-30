Задержанную в Москве гражданку Украины депортировали из России

Задержанную в Москве за попытку вывезти сирот за границу украинку депортировали из России

Гражданку Украины, задержанную в Москве за попытку вывезти детей-сирот из новых регионов, депортировали из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Женщина по заданию связанного со Службой безопасности Украины (СБУ) фонда «Save Ukraine» должна была приехать в Геническ, оформить опекунство над двумя детьми и вывезти их через Киев в Германию. При этом она не была родственницей этих сирот.

Воплотить задуманное ей не удалось, так как о планах узнали сотрудники силовых структур. Известно, что для того, чтобы ее впустили в Россию, украинка сказала, что хочет получить здесь гражданство.