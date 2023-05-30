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14:30, 30 мая 2023Силовые структуры

Пытавшаяся вывезти детей из Геническа украинка попала на видео

РИА Новости: украинка, пытавшаяся вывезти детей из Геническа, собиралась с ними в Германию
Начало событий в новости Задержанную в Москве гражданку Украины депортировали из России

Гражданка Украины, задержанная в Москве за попытку вывезти детей-сирот из новых регионов, собиралась с ними в Германию. Об этом она рассказала на видео, которое публикует РИА Новости.

На попавших в сеть кадрах женщина говорит, что получила указание от волонтера по имени Анастасия приехать в Геническ. Там она планировала оформить опекунство над двумя детьми, которые не являются ее родственниками, а затем выехать с ними в Киев, а оттуда в Германию. При въезде в Россию женщина сказала, что приехала в страну для получения гражданства и жилья, как ее проинструктировала волонтер Анастасия.

Украинку депортировали из России.

Ранее 30 мая сообщалось о ее задержании. Уточнялось, что женщина прибыла в Россию по заданию связанного со Службой безопасности Украины фонда Save Ukraine. Она собиралась вывезти из России за границу детей-сирот из новых регионов (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).

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    Любовь Ширижик
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