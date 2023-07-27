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13:54, 27 июля 2023Россия

Стало известно о падении беспилотника самолетного типа в Воронежской области

Mash: дрон самолетного типа упал в Верхнехавском районе Воронежской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Дрон самолетного типа упал в Верхнехавском районе Воронежской области. Это стало известно из публикации Telegram-канала Mash.

По сообщению Mash, беспилотник был сбит системой радиоэлектронной борьбы.

Издание сообщает, что летательный аппарат мог быть российского производства — в конструкции дрона увидели сходство с аппаратом «Орлан-10».

На опубликованном с места падения снимке видно, что дрон оказался во дворе домовладения. Сообщается, что при падении дрона нет ни пострадавших, ни разрушений.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывчатку на село Лозовая Рудка.

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    Марк Леонов
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