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08:32, 27 июля 2023Бывший СССР

Российские военные выбили украинскую армию с ряда позиций

Марочко: российские военные выбили ВСУ с ряда позиций на краснолиманском направлении

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с позиций на второй линии обороны на ряде участков на краснолиманском направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, за последние несколько дней российкая армия имела успехи северо- и юго-западнее населенного пункта Сватово. «Успешные наступательные действия привели к оставлению своих позиций украинскими боевиками», — отметил эксперт. По его словам, на некоторых участках на краснолиманском направлении ВСУ оставили не только передовые позиции, но и были выбиты со второй линии обороны.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военные отразили девять атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлении, уничтожив более 150 бойцов противника.

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    Марина Совина
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