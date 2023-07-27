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20:01, 27 июля 2023Моя страна

Арбузный сезон начался в Дагестане

В Дагестане начался арбузный сезон

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Дагестане начался арбузный сезон — аграрии начали уборку ягоды. Об этом сообщает РГВК «Дагестан» в своем Telegram-канале.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Шарипа Шарипова, республика занимает четвертое место по объёмам производства. «Если говорить про урожайность, у нас почти 287 центнеров с гектара при среднем урожае по России в 200 центнеров», — отметил он.

Отмечается, что в республике около восьми тысяч гектаров урожая. Из них на Ногайский, Кизлярский, Бабаюртовский, Дербентский и Хасавюртовский районы приходится почти 75 процентов плантаций.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам выбирать крупные арбузы с ярким и контрастным цветом корки. Кроме того, рассказали в пресс-службе, усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие, при ударе ладонью зрелый плод вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, а при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст.

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    Варвара Кошечкина
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