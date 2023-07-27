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18:35, 27 июля 2023Моя страна

Челябинские хирурги первыми в России удалили опухоль языка новым методом

Хирурги Челябинского онкоцентра провели резекцию языка с помощью экзомикроскопа

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Хирурги Челябинского онкоцентра первыми в России провели резекцию языка с помощью уникального экзомикроскопа. О применении нового метода сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что 41-летнему мужчине удалили злокачественную опухоль третьей стадии вместе с частью языка, которую заменили посредством пересадки кожи. Операцию проводили с экзомикроскопом ORBEYE, который поступил в онкоцентр накануне операции. Прибор позволил хирургам увидеть ткани и кровеносные сосуды на мониторе в формате 3D и 4К с увеличением в 26 раз.

«Мы удалили первичный очаг, который находился в полости рта, затем заместили дефект мягкими тканями с предплечья. Здесь-то нам и потребовался экзомикроскоп. Под большим увеличением мы сшили сосуды толщиной два-три миллиметра и обеспечили адекватный кровоток для замещающей ткани», — поделился заведующий отделением опухолей головы и шеи Александр Гузь.

Ранее в июле специалисты Республиканской клинической больницы имени Семашко в столице Бурятии Улан-Удэ успешно прооперировали 100-летнюю пациентку, которая поступила к ним с катарактой.

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    Карина Черных
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