В российском регионе ламу обвинили в домогательствах к девочке-подростку

Сhita.ru: в Забайкалье ламу из Агинского дацана обвинили в домогательствах к девочке

Агинский районный суд Забайкальского края занялся рассмотрением уголовного дела в отношении ламы из Агинского дацана, которого обвиняют в домогательствах сексуального характера в отношении девочки-подростка. Об этом сообщила порталу Сhita.ru мать пострадавшей.

До этого несовершеннолетняя ездила на спортивные соревнования в другой российский регион. Там дети заночевали в гостинице. По словам матери, в номер к ее дочери проник посторонний, который совершил в отношении нее развратные действия. Девочке удалось сбежать и рассказать обо всем взрослым.

«Во время предварительного следствия у меня была подписка о неразглашении данных. Но теперь начались судебные заседания. Изначально ему инкриминировали статью 135 УК РФ, то есть развратные действия без применения насилия, но теперь 132-я, часть третья», — пояснила жительница Забайкалья.

Она отметила, что обвиняемый пока не арестован. По ее словам, мужчина постоянно присутствует на судебных заседаниях, которые проводятся в закрытом режиме. Там он представляется священнослужителем из Агинского дацана.

Кроме того, мужчину обвиняют по статье о нарушении неприкосновенности жилища, поскольку он пробрался ночью в гостиничный номер к ребенку, разъяснила женщина.

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