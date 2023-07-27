В Запорожье назвали ложью сообщения Киева о возможном взрыве на ЗАЭС

Рогов назвал ложью сообщения Украины о возможном взрыве на Запорожской АЭС

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью сообщения Киева о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом чиновник прокомментировал утверждения министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что реактор на ЗАЭС может взорваться в любой момент, поскольку украинская сторона не получит сведения систем мониторинга безопасности на станции.

«Это абсолютная ложь и элемент психологической операции. Представители МАГАТЭ не фиксируют подобных рисков», — подчеркнул Рогов и добавил, что на ЗАЭС строго соблюдается технологический регламент и правила безопасности во время эксплуатации.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины готовят операцию по форсированию Днепра и захвату ЗАЭС на конец июля. По его словам, это время определено украинской стороной как наиболее благоприятное для переправки по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища.

