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15:44, 28 июля 2023Экономика

Россия заставит покупателей зерна платить рублями

Абрамченко анонсировала перевод расчетов за экспорт продовольствия в рубли

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В правительстве обсуждают проект указа президента, который переведет расчеты по экспорту российского продовольствия в рубли. Внедрение нового механизма во внешней торговле анонсировала в своем Telegram-канале вице-премьер Виктория Абрамченко.
 
Документ подготовлен по поручению президента страны Владимира Путина и в ближайшее время будет направлен ему на рассмотрение.

«Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», — заявила Абрамченко. Она подчеркнула, что к расчетам в национальных валютах проявляют интерес страны Персидского залива и Африки, а в торговле с государствами ЕАЭС и Китаем такие операции уже ведутся.

О том, что Минсельхоз подготовил проект указа президента о механизме внешней торговли сельхозпродукцией за рубли, сообщалось еще в марте. Схема полностью повторяет правила, по которым Россия торгует с ЕС газом, и направлена на защиту зернового экспорта от санкций. 

Согласно проекту, «Национальный клиринговый центр» (НКЦ) откроет для иностранных партнеров специальные рублевые и валютные счета типа «З» и будет продавать полученную валюту на бирже, а затем рассчитываться с отечественными поставщиками рублями.

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    Софья Ермакова
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