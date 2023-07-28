В России объяснили списание долгов Африке

Эксперт Воробьев объяснил списание долгов странам Африки дружескими отношениями

России гораздо выгоднее иметь союзников, чем должников, заявил «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев. Так он объяснил списание долгов африканским странам.

Как прощение долгов, так и предоставление бесплатного зерна позволит получить в краткосрочной и долгосрочной перспективе преимущества на мировой арене, отметил Воробьев. По его словам, Россия готова отказаться от валютных вливаний в обмен на дружеские отношения.

Если Россия изменит курс диалога между странами, то сможет заручиться поддержкой стратегических партнеров в Африке. Например, Нигерия является основным поставщиком урана для Франции, привел пример эксперт.

Воробьев также объяснил, что общемировая обстановка способствует притяжению африканских стран к российской концепции многополярного мира. Кроме того, по его словам, африканские страны давно видят отсутствие колониального подхода со стороны России, поскольку страна придерживается принципа равенства.

Ранее 28 июля президент России Владимир Путин заявил, что Россия списала африканским странам долг в размере 23 миллиардов долларов. Он также заявил, что Россия в скором времени выделит на развитие беднейших регионов континента дополнительные 90 миллионов долларов и рассказал, что страна поставляет в регион бесплатно часть оружия и техники для обеспечения безопасности.