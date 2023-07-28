Названа сумма списанных Африке долгов перед Россией

Путин: Россия списала африканским странам долгов на $23 млрд

Россия списала африканским странам долгов суммарно на 23 миллиарда долларов. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании саммита «Россия-Африка» его цитирует ТАСС.

В рамках сессии российский лидер также заявил, что стороны намерены и далее укреплять сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах.

«Проведенный вчера форум свидетельствует, что и Россия, и африканские страны действительно хотят укреплять взаимодействие в этих сферах. И прямо скажу: нашим предпринимателям есть что предложить уважаемым партнерам из Африки», — заявил президент.

По словам Путина, Россия поставляет часть оружия и техники в Африку на безвозмездной основе в целях обеспечения безопасности. В ближайшее время страна продолжит поддержку беднейших регионов континента и выделит для их развития дополнительно 90 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Россия простила Сомали две задолженности, одну на 7,5 миллиона, а вторую более чем на 684 миллиона долларов. Оставшуюся часть страна будет возвращать по новому графику, отметил представитель африканской республики.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил, что долги Африки были эфемерными и невозвратными. Благодаря их списанию Россия открывает своим компаниям пути для работы на континенте. Отечественный бизнес получит возможность работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет, рассказал представитель Кремля.