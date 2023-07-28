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20:07, 28 июля 2023Из жизни

Огромный аллигатор запрыгнул в лодку и набросился на туристов

В США аллигатор выпрыгнул из воды и набросился на отдыхающих в лодке туристов

В американском штате Луизиана аллигатор запрыгнул в лодку и напугал отдыхающих в ней туристов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Туристка Камилла Лиз вместе с матерью и другими пассажирами совершала лодочную прогулку, когда на них набросился выпрыгнувший из воды огромный аллигатор. На кадрах, которые сняла Лиз, слышно, как она кричит от страха, видя хищника с открытой пастью.

В этот момент мужчина, находившийся на борту, положил руку на морду аллигатора, пытаясь столкнуть его в воду. Спустя несколько секунд хищник отступил и слез с лодки.

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Лиз опубликовала ролик в TikTok и получила тысячи комментариев от пользователей. Многие похвалили прогнавшего аллигатора мужчину за смелость, а некоторые предположили, что хищник попытался забраться в лодку из-за того, что его ранее подкармливали люди. «Болотный щенок просто хотел поздороваться и попросить угощение», — говорится в одном из комментариев.

Хотя аллигаторы представляют опасность для людей, некоторые зрители посчитали хищника милым и отметили, что он выглядел дружелюбным. «Он улыбааается, почему он такой милый?» — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что в США аллигатор напал на купавшегося в парке мужчину и укусил его. Мужчина плавал с маской и ластами в пределах обозначенной зоны для плавания, когда на него неожиданно напал хищник.

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    Алиса Удовик
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