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00:28, 28 июля 2023Бывший СССР

В Грузии протестующие проводили круизный лайнер из Сочи

Протестующие в Батуми проводили прибывший из Сочи круизный лайнер с россиянами

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Протестующие в грузинском Батуми проводили круизный лайнер с россиянами на борту, прибывший из Сочи. Об этом сообщает телеканал Mtavari Arxi.

Отмечается, что российский лайнер покинул порт «на фоне шума и под звуки гимна страны». В частности, активисты выступали против того, чтобы грузинское правительство «русифицировало Грузию и грузинский народ».

Речь идет о судне Astoria Grande, которое ходит под флагом Палау и обслуживается турецкой компанией Miray Cruises. 22 июля лайнер отправился из Сочи в Турцию. В Батуми он прибыл 27 июля, что спровоцировало скандал: остановка судна в Грузии вызвала недовольство оппозиционеров, которые считают, что лайнер может подпадать под международные санкции. Кроме того, они подчеркнули, что часть находящихся на борту россиян могла нарушить грузинский закон «Об оккупации», посетив ранее Абхазию и Южную Осетию.

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    Марина Совина
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