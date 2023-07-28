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10:59, 28 июля 2023Культура

Асмус отреагировала на травлю после признания в пережитом домашнем насилии

Кристина Асмус ответила на травлю после признания в пережитом домашнем насилии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус отреагировала на травлю, с которой столкнулась после того, как рассказала о пережитом домашнем насилии. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Меня дико бомбит от комментария идиота под моим интервью. На мои слова про домашнее насилие, которые я из себя с кровью вырвала, "человек" пишет: "Нормальный человек не проживет столько лет с абьюзером. А стадо ведется на красноречие»", — написала артистка, отметив, что распознать абьюзера в возлюбленном очень сложно, ведь ему всегда находится оправдание.

Асмус добавила, что в таких отношениях женщина попадает в эмоциональные качели, с которыми трудно бороться: «Обесценивают, критикуют, обрубают любое общение, не дают карьерного роста, тебя очень медленно подавляют и уничтожают».

Она подчеркнула, что на ее месте могла оказаться каждая и оправдания домашнему насилию не существует. Звезда «Интернов» также отметила, что обвинять жертв в провокации такого отношения к себе «крайне жестоко».

«Не будьте зверьми, перестаньте так мыслить! Не дай Бог вам или вашим дочерям оказаться на этом месте», — резюмировала актриса.

Ранее Асмус впервые рассказала о том, что пережила домашнее насилие. По словам артистки, во время учебы в театральном училище она состояла в отношениях с «маньяком-абьюзером», который на протяжении полутора лет регулярно поднимал на нее руку.

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    Анастасия Астахова
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