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13:58, 21 июля 2023Культура

Кристина Асмус впервые рассказала о пережитом домашнем насилии

Кристина Асмус впервые рассказала о пережитом домашнем насилии в студенчестве

Фото: @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус впервые рассказала о том, что пережила домашнее насилие. Об этом она сообщила в программе «Прослушка», доступной на YouTube.

По словам артистки, во время учебы в театральном училище она состояла в отношениях с «маньяком-абьюзером», который на протяжении полутора лет регулярно поднимал на нее руку. «Это не токсичный человек, который не так рубашку погладил или сказал: "Ты в кино плохо сыграла". Нет. Он бил как не в себя», — поделилась звезда фильма «Текст».

Асмус подчеркнула, что долгое время не раскрывала подробностей своей личной жизни и никому не говорила о том, что над ней издеваются, так как боялась осуждения со стороны. Имя бывшего возлюбленного артистка предпочла не раскрывать.

«Сейчас повсюду харассмент, Me Too, домашнее насилие. Знаешь, как воспринимают это люди? "Ой, говорит, чтоб о ней вспомнили" или "Где вы были раньше? Почему сейчас?". Я выросла в 90-е, когда был запрет на чувства, мне при папе нельзя было колготки положить на скамейку, потому что это нижнее белье», — заявила актриса, отметив, что ее поколение воспитывалось так, чтобы оно «всегда терпело».

Ранее французского актера и звезду фильмов «Он и Она» и «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса обвинили в изнасилованиях.

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    Анастасия Астахова
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