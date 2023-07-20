Звезду фильма «Он и Она» Николя Бедоса обвинили в изнасилованиях

Звезду фильмов «Он и Она» и «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса обвинили в изнасилованиях

Французского актера и звезду фильмов «Он и Она» и «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса обвинили в изнасилованиях. Об этом сообщает Mediapart.

По данным издания, артист находится под следствием после того, как трое женщин обвинили его в насилии. По словам одной из предполагаемых пострадавших, 1 июня 2023 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее.

Еще одна женщина, которая предпочла не раскрывать своего имени, отметила, что подверглась изнасилованию со стороны звезды французского кино в 1999 году, когда Бедос работал в одной из киностудий художественным консультантом и скаутом. На тот момент предполагаемой пострадавшей было 26 лет, однако суд не стал рассматривать обвинение из-за истечения срока давности произошедшего.

Третий эпизод произошел в 2017 году. Тогда артист вместе со своей возлюбленной арендовал загородный дом, куда пригласил свою знакомую и подверг ее изнасилованию. Слушание по делу Николя Бедоса запланировано на февраль следующего года.

Ранее дети 87-летнего французского актера Алена Делона обвинили его сиделку в издевательствах над артистом.